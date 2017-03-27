Понедельник, 27 марта, 2017
В украинском чемпионате впервые будет проводиться второй этап турнира: команды разделились на две шестерки, одна из которых будет бороться за призовые места и путевки в еврокубки, а вторая — за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Вчера состоялся последний несыгранный матч между донецким «Олимпиком» и «Карпатами» (0:0), после которого турнирная таблица УПЛ приобрела итоговый вид. «Олимпик» с 34-ю очками вышел на чистое 3-е место, на очко опередив «Александрию», а «Карпаты» остались на 10-м месте с 13-ю очками.
Сегодня мы, как и обещали, публикуем календарь игр второго этапа Премьер-лиги. Просим обратить внимание, что в нем указаны базовые даты проведения туров.
Более подробное расписание игр вы найдете в наших традиционных анонсах.
24-й тур, 8 апреля
«Александрия» — «Заря»
«Шахтер» — «Черноморец»
«Динамо» — «Олимпик»
«Сталь» — «Волынь»
«Звезда» — «Ворскла»
«Карпаты» — «Днепр»
25-й тур, 15 апреля
«Олимпик» — «Шахтер»
«Черноморец» — «Александрия»
«Заря» — «Динамо»
«Днепр» — «Сталь»
«Ворскла» — «Карпаты»
«Волынь» — «Звезда»
26-й тур, 22 апреля
«Заря» — «Черноморец»
«Александрия» — «Олимпик»
«Динамо» — «Шахтер»
«Сталь» — «Звезда»
«Карпаты» — «Волынь»
«Днепр» — «Ворскла»
27-й тур, 29 апреля
«Шахтер» — «Александрия»
«Олимпик» — «Заря»
«Черноморец» — «Динамо»
«Ворскла» — «Сталь»
«Волынь» — «Днепр»
«Звезда» — «Карпаты»
28-й тур, 6 мая
«Олимпик» — «Черноморец»
«Шахтер» — «Заря»
«Динамо» — «Александрия»
«Сталь» — «Карпаты»
«Звезда» — «Днепр»
«Волынь» — «Ворскла»
29-й тур, 13 мая
«Заря» — «Александрия»
«Черноморец» — «Шахтер»
«Олимпик» — «Динамо»
«Волынь» — «Сталь»
«Ворскла» — «Звезда»
«Днепр» — «Карпаты»
30-й тур, 20 мая
«Шахтер» — «Олимпик»
«Александрия» — «Черноморец»
«Динамо» — «Заря»
«Сталь» — «Днепр»
«Карпаты» — «Ворскла»
«Звезда» — «Волынь»
31-й тур, 26 мая
«Черноморец» — «Заря»
«Олимпик» — «Александрия»
«Шахтер» — «Динамо»
«Звезда» — «Сталь»
«Волынь» — «Карпаты»
«Ворскла» — «Днепр»
32-й тур, 31 мая
«Александрия» — «Шахтер»
«Заря» — «Олимпик»
«Динамо» — «Черноморец»
«Сталь» — «Ворскла»
«Днепр» — «Волынь»
«Карпаты» — «Звезда»