В украинском чемпионате впервые будет проводиться второй этап турнира: команды разделились на две шестерки, одна из которых будет бороться за призовые места и путевки в еврокубки, а вторая — за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Вчера состоялся последний несыгранный матч между донецким «Олимпиком» и «Карпатами» (0:0), после которого турнирная таблица УПЛ приобрела итоговый вид. «Олимпик» с 34-ю очками вышел на чистое 3-е место, на очко опередив «Александрию», а «Карпаты» остались на 10-м месте с 13-ю очками.

Сегодня мы, как и обещали, публикуем календарь игр второго этапа Премьер-лиги. Просим обратить внимание, что в нем указаны базовые даты проведения туров.

Более подробное расписание игр вы найдете в наших традиционных анонсах.

24-й тур, 8 апреля

«Александрия» — «Заря»

«Шахтер» — «Черноморец»

«Динамо» — «Олимпик»

«Сталь» — «Волынь»

«Звезда» — «Ворскла»

«Карпаты» — «Днепр»

25-й тур, 15 апреля

«Олимпик» — «Шахтер»

«Черноморец» — «Александрия»

«Заря» — «Динамо»

«Днепр» — «Сталь»

«Ворскла» — «Карпаты»

«Волынь» — «Звезда»

26-й тур, 22 апреля

«Заря» — «Черноморец»

«Александрия» — «Олимпик»

«Динамо» — «Шахтер»

«Сталь» — «Звезда»

«Карпаты» — «Волынь»

«Днепр» — «Ворскла»

27-й тур, 29 апреля

«Шахтер» — «Александрия»

«Олимпик» — «Заря»

«Черноморец» — «Динамо»

«Ворскла» — «Сталь»

«Волынь» — «Днепр»

«Звезда» — «Карпаты»

28-й тур, 6 мая

«Олимпик» — «Черноморец»

«Шахтер» — «Заря»

«Динамо» — «Александрия»

«Сталь» — «Карпаты»

«Звезда» — «Днепр»

«Волынь» — «Ворскла»

29-й тур, 13 мая

«Заря» — «Александрия»

«Черноморец» — «Шахтер»

«Олимпик» — «Динамо»

«Волынь» — «Сталь»

«Ворскла» — «Звезда»

«Днепр» — «Карпаты»

30-й тур, 20 мая

«Шахтер» — «Олимпик»

«Александрия» — «Черноморец»

«Динамо» — «Заря»

«Сталь» — «Днепр»

«Карпаты» — «Ворскла»

«Звезда» — «Волынь»

31-й тур, 26 мая

«Черноморец» — «Заря»

«Олимпик» — «Александрия»

«Шахтер» — «Динамо»

«Звезда» — «Сталь»

«Волынь» — «Карпаты»

«Ворскла» — «Днепр»

32-й тур, 31 мая

«Александрия» — «Шахтер»

«Заря» — «Олимпик»

«Динамо» — «Черноморец»

«Сталь» — «Ворскла»

«Днепр» — «Волынь»

«Карпаты» — «Звезда»