Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Горловки в феврале не превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Сравнивая полученные данные с февралем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в воздухе пыли, диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, фенола и аммиака, а также увеличение содержания формальдегида. На том же уровне осталось содержание в оксида углерода.

Сравнение февраля и января нынешнего года показывает увеличение концентрации в воздухе пыли, оксида углерода, диоксида азота, фенола, аммиака и формальдегида. На уровне января осталось содержание диоксида серы и сероводорода.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.