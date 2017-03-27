Фронтовая Горловка: неспокойно лишь на севере

Как уже сообщалось, воскресенье в Горловке началось под аккомпанемент разрывов на севере.

С утра «бахи» раздавались на участке от Майорска до Гольмовского. Днем, там же было слышно тяжелое и периодически — перестрелки. При этом на остальных направлениях на протяжении всего дня было тихо.

Вечером ситуация не изменилась: на севере стрекотало стрелковое, постоянно применялись гранатометы.

После полуночи гремела сторона Светлодарска, а под утро «бахала» сторона Мичуринского.

Остается напряженной ситуация в районе Авдеевки, где в воскресенье активно применялась запрещенная артиллерия.

Неспокойно и под Мариуполем, на западе от Донецка, а вот в районе Новотроицкое/Докучаевск относительно тихо.