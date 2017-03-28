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Фронтовая Горловка: под Новолуганским подорвались два бойца ВСУ

Вторник, 28 марта, 2017

Боевые действия в районе Горловки продолжались весь вечер.

О том, что западнее Светлодарска погибли двое солдат ВСУ сообщили в штабе АТО. Они подорвались на неустановленном взрывном устройстве недалеко от Новолуганского.

Что касается самой Горовки, то, начиная с 14 час., загремели юго-западные окраины, а с 16 час. стрелять начали на севере/северо-западе. После 20 час. зашумела и сторона Светлодарска.

Затем ситуация лишь усугубилась. На западном направлении активно применялось тяжелое и бронетехника. К полуночи ситуация не изменилась. Кроме стрелкового и крупнокалиберного полным ходом работали минометы и более тяжелое вооружение. Бои начались стихать лишь после часа ночи.

По прежнему продолжаются бои на северных и западных окраинах Донецка, на участке от Авдеевки до Ясиноватой, от Докучаевска до Новотроицкого. Одной из наиболее «горячих» точек на карте остается Широкино.

Известно, что в результате боевых действий этой ночью повреждены несколько домов в Докучаевске.



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