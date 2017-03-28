«ГАИ» по-новому: дорожная полиция начнет работать осенью

Совсем скоро в Украине появится новая «ГАИ» — набор копов уже объявлен. Назовут подразделение дорожной полицией. А на трассы силовики выйдут уже осенью.

«НИЧЕГО ОБЩЕГО». Патрульные копы настаивают, что с ГАИ у них мало общего. Они не будут караулить на обочине с жезлом, а станут передвигаться на автомобилях, которые оборудуют техникой для измерения скорости. «Полицейскому не нужно будет стоять в кустах и ловить нарушителей оттуда», — подчеркивают в МВД.

Отработают схему для начала в двух областях. «Для Киева планируем набрать 170 полицейских, для Одессы — 200 человек. Запуск первой волны запланирован ориентировочно на сентябрь-октябрь», — рассказал «Сегодня» первый заместитель главы департамента патрульной полиции Евгений Билошицкий. Он добавляет, что после дорожная полиция появится во всей стране. Всего в новую структуру планируют набрать около 3 тысяч человек.

Первые из дорожных полицейских начнут патрулировать трассы государственного значения, где более высокий допустимый скоростной режим (максимум до 110 км/ч), чем в населенных пунктах (до 80 км/ч). Из-за этого именно на трассах госзначения происходит немало ДТП с тяжелыми последствиями. Кроме того, в последнее время дальнобойщики жалуются на факты ограбления фур прямо на ходу. Полицейские заступят на службу на стационарных постах — их в Украине более 70. Все они достались полиции в наследство от гаишников. Впрочем, в полиции уточняют, что в преддверии появления дорожной полиции поручили патрульным работать на трассе Киев-Чоп, и результаты порадовали — здесь заметно снизилась аварийность.

КАК НАБИРАЮТ. Как выяснили журналисты «Сегодня», начать свою работу дорожная полиция планирует не раньше сентября. МВД уже открыло горячую линию, операторы которой консультируют желающих стать дорожными полицейскими. Корреспондент «Сегодня» под видом кандидата позвонил в колл-центр. «Подача заявлений будет идти до 18 апреля, до 30 июня будут проходить все этапы консурса для кандидатов. Затем начнется обучение, которое будет длиться около 15 недель», — рассказала нам оператор. Требования такие: возраст от 21 до 35 лет, полное среднее или высшее образование. При этом в МВД уточняют, что специализированное образование иметь не обязательно. После прохождения конкурса выбранные кандидаты отправятся на патрулирование трасс, но не сами, а сначала с опытными наставниками. Форма будет, как и у патрульных, и такая же зарплата — 8100 грн.

ВОДИТЕЛИ. После ликвидации ГАИ некоторые шоферы забили в набат, что на трассах, по их наблюдениям, стало больше аварий из-за превышения скорости. Впрочем, такого мнения придерживаются не все. Например, столичный водитель Алексей Семенюк нам рассказал, что именно старые гаишники наглели настолько, что в 2014-м с него пытались выбить взятку в нескольких метрах от здания МВД. «При новых копах такого не было», — сказал нам Алексей.

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