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Инвестором для нового ПАО «Магистральные газопроводы Украины» может стать итальянская компания

Вторник, 28 марта, 2017

В украинской ГТС также заинтересованы словаки, однако итальянцы готовы инвестировать в нее 2 млрд. долларов.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить переговоры с потенциальным инвестором для создаваемого в Украине ПАО «Магистральные газопроводы Украины» в ближайшие три месяца.

Среди наиболее реальных претендентов в инвесторы называется итальянская компания Snam, которая заинтересована в импорте российского газа.

По информации ZN.UA, заинтересованы в этом и словаки. Но именно итальянская компания готова инвестировать в украинскую ГТС 2 млрд долл. А главное — обеспечить загрузку украинской ГТС, которую «Газпром» грозится оставить без транзитного газа после окончания действия так называемого транзитного контракта с «Нафтогазом» 31 декабря 2019 г.

В то же время, подчеркивается, что тесные отношения итальянского претендента с «Газпромом» сами по себе настораживают, и следует учитывать опасность того, что компания может оказаться «троянским конем».

ZN.UA



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