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Вместо российских банков пенсии будет выдавать Укрпочта

Вторник, 28 марта, 2017

С 1 апреля украинским пенсионерам перестанут выдавать пенсии в «дочках» российских банков.

Пенсионный фонд приостанавливает выплату пенсий через отделения украинских «дочек» российских госбанков (Сбербанк, ВТБ Банк, Проминвестбанк, БМ Банк, ВиЭс Банк).

«Пенсии людям, которые получали ее через учреждения этих банков, будут выплачивать через отделения почтовой связи по месту жительства пенсионеров. Дата выплаты остается такой же, которая была у банков», — говорится в сообщении «Урядового курьера».

По желанию пенсионера, выплату пенсии могут проводить через учреждения других банков, с которыми подписан договор на выплату пенсий, или доставлять домой сотрудники отделений почтовой связи. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в районное управление ПФ по месту пребывания на учете или в Управление по координации и контролю за выплатой пенсий.

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