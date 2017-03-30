Фронтовая Горловка: в ОБСЕ заявили, что медики не рассказывают им о раненых без разрешения «ДНР»

Об этом говорится в отчете миссии.

Наблюдатели рассказали, что 25-го марта в Горловке медработники горбольницы №2 сообщили им, что накануне с легкими ранениями, полученными в результате обстрела, был госпитализирован пожилой мужчина.

Однако, дальнейшую информацию, по словам представителей специальной мониторинговой миссии, медицинский персонал предоставлять без разрешения от «руководства ДНР».

Также в отчете говорится и о том, что на одном из блокпостов «ДНР» под Горловкой вооруженные мужчины потребовали записать личные данные членов патруля ОБСЕ, в том числе их даты рождения.