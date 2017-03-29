Фронтовая Горловка: доступ в Интернет от Укртелекома до сих пор не восстановлен

Как пишет на своей странице в Facebook Никита Синицин, после того, как власти «ДНР» заявили о национализации Донецкого филиала «Укртелекома», у горловчан нет интернета уже несколько недель.

С 1 марта жители Горловки, пользовавшиеся ранее доступом во всемирную сеть от «Укртелекома», фактически оказались лишены услуги.

После пропажи Интернета, лишь 17-го марта горловчане получили связь, теперь уже от нового провайдера от «ДНР» — «Комтел». На протяжении нескольких дней продолжались их мучения – то скорость интернета была намного ниже заявленной, то он и вовсе пропадал.

Наконец, 22 марта проблема оказалась «решена» — интернет у потребителей бывшего «Укртелекома» пропал и больше, по информации блоггера, не появлялся.