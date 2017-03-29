КПВВ в зоне АТО временно переходят на новый график работы

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Согласно информации, такое решение принято в связи с увеличением пассажиро-транспортного потока через линию разграничения.

С 29 марта по 4 апреля включительно пропуск людей и транспорта будет осуществляться с 7 час. до 19.30.

Таким образом, время работы контрольных пунктов въезда/выезда увеличилось на час, поскольку ранее КПВВ работали с 7 час. до 18.30.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учитывать данную информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через КПВВ.