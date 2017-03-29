 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Суд отправил под стражу бойца ВСУ, подозреваемого в стрельбе по гражданским на КПВВ в Майорске

Среда, 29 марта, 2017

Артемовский горрайоный суд Бахмута избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бойца ВСУ, которого следствие подозревает в стрельбе по мирным жителям на КПВВ в Майорске 14-го декабря. Военнослужащий должен находиться в Бахмутском учреждении исполнения наказаний с 2 марта по 30 апреля.

В постановлении суда от 2 марта указывается, что подозреваемый служит в ВСУ по контракту на должности старшего стрелка 3 парашютно-десантного взвода 4 парашютно-десантной роты 2 парашютно-десантного батальона. Постановление было вынесено по итогам досудебного расследования.

По данным следствия, 13 декабря подозреваемый военный заступил на ночную службу на КПВВ «Майорск», а 14 декабря по собственной инициативе остался на пропускном пункте. Позже между военнослужащим и людьми в очереди на КПВВ возник конфликт в виде словесной перепалки, в ходе которого у военного возник умысел на причинение смерти двум и более лицам в очереди.

«Реализуя свой преступный умысел [военный], действуя умышленно [...] используя закрепленную за ним стрелковое оружие [...], и находясь на поверхности бетонных блоков опорного пункта на расстоянии, примерно, 18 метров от граждан, которые стояли в очереди [...] по направлению к Бахмуту, совершил не менее трех выстрелов в сторону [трех] граждан», — указывается в решении суда.

В результате стрельбы был убит житель Горловки, ранение в плече получил дончанин и еще один человек, житель Енакиево, получил синяк и ссадины на спине.

Подозреваемый пояснил суду, что не признает свою вину, так как у него есть алиби. По его словам, в момент стрельбы он находился в месте постоянной дислокации военной части в пгт. Гвардейское Днепропетровской области. Также он заявил, что ему не известно каким образом на КПВВ оказалась пуля из его оружия.

Руководство военной части просило суд избрать меру пресечения для подозреваемого в качестве личного поручительства командиров батальона и роты части военнослужащего.

Следствие, в свою очередь, заявило, что подозреваемый военный может скрыться от органов досудебного расследования и суда, а также применить давление к свидетелям, которые являются военнослужащими в его части, поэтому подозреваемому бойцу следует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

По итогам заседания Артемовский горрайонный суд поддержал предложение следствия и отправил подозреваемого на срок проведения досудебного расследования — 2 месяца — под стражу, где военнослужащий будет находится до 30 апреля.

Типичная Горловка



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования