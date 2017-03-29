Фронтовая Горловка: под обстрел попал Байрак

Боевые действия в окрестностях города не стихают.

В течение дня, особенно во второй его половине, шумно было на севере и северо-западе. Сначала эта сторона, скажем так, периодически побахивала, а к вечеру «разошлась» по полной.

Вечером местные жители сообщили, что слышали мощный взрыв, но очень далеко и даже ощутили вибрацию. По всей видимости, он произошел в районе Донецка или Авдеевки, так как там он не на шутку встревожил мирное население своей силой.

После наступления темноты бои продолжились на участке от Майорска и до Гольмовского. Уже ночью активизировался северо-восток и юго-запад. Очевидцы видели в небе зарево и постоянные вспышки.

Стихать начало лишь после полуночи.

В результате боевых действий во вторник в Байраке повреждения получил многоквартирный дом на ул.Северодонецкая. Кроме того, несколько прилетов зафиксированы недалеко от местной школы.

Кроме Горловки от ближних боев страдают и другие города региона. Больше всего досталось Донецку. В Киевском районе погибла женщина, несколько домов получили повреждения…