 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Запасы угля в Украине растут, а антрацита — сокращаются

Среда, 29 марта, 2017

Запасы угля антрацитовых марок на складах теплоэлектростанций (ТЭС) за неделю сократились на 12,1%, или на 70,6 тыс. тонн до 513,2 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности о запасах угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

В то же время запасы угля газовой группы за прошедшую неделю увеличились на 9%, или на 105,81 тыс. тонн до 1 292,2 тыс. тонн. В целом запасы угля на складах ТЭС за данный период увеличились на 2%, или на 35,19 тыс. тонн до 1 805,4 тыс. тонн.

Страна.ua



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования