Запасы угля в Украине растут, а антрацита — сокращаются

Запасы угля антрацитовых марок на складах теплоэлектростанций (ТЭС) за неделю сократились на 12,1%, или на 70,6 тыс. тонн до 513,2 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности о запасах угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

В то же время запасы угля газовой группы за прошедшую неделю увеличились на 9%, или на 105,81 тыс. тонн до 1 292,2 тыс. тонн. В целом запасы угля на складах ТЭС за данный период увеличились на 2%, или на 35,19 тыс. тонн до 1 805,4 тыс. тонн.

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