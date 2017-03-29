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Все отделения «Сбербанка» разблокированы

Среда, 29 марта, 2017

Об этом говорится в сообщении в пресс-службы дочернего банка «Сбербанка России».

В настоящее время разблокированы все отделения банка. Лишь в нескольких из них ведутся подготовительные работы к возобновлению обслуживания клиентов, после чего они также откроются в штатном режиме.

Кроме того, Сбербанк отменил суточные лимиты на операции с использованием корпоративных карт по снятию наличных средств с карточных счетов и на любые безналичные операции с карточных счетов.

Также СМИ стало известно имя возможного покупателя банка. По некоторым данным, им стал латвийский банк Norvik Banka, который заплатил за акции учреждения около 130 миллионов долларов. Впрочем, официально сумма сделки не раскрывалась.

Гражданин Великобритании Григорий Гусельников через Norvik Banka получит 45%, а сын российского миллиардера Михаила Гуцериева – Саид – 55%. 



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