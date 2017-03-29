В «ДНР» обещают погасить задолженность перед шахтерами до конца года

Об этом заявил лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

«До конца этого года будет выплачена полностью задолженность по всем государственным угледобывающим предприятиям», — пообещал он.

В Горловке частичная выплата задолженности по зарплате работникам местных шахт должна начаться 30-го марта.

Ранее сообщалось о распоряжении Захарченко «об утверждении программы по частичному погашению задолженности по заработной плате работникам ГП «Артемуголь» и РП «Орджоникидзеуголь».