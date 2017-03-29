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В «ДНР» обещают погасить задолженность перед шахтерами до конца года

Среда, 29 марта, 2017

Об этом заявил лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

«До конца этого года будет выплачена полностью задолженность по всем государственным угледобывающим  предприятиям», — пообещал он.

В Горловке частичная выплата задолженности по зарплате работникам местных шахт должна начаться 30-го марта.

Ранее сообщалось о распоряжении Захарченко «об утверждении программы по частичному погашению задолженности по заработной плате работникам ГП «Артемуголь» и РП «Орджоникидзеуголь».



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