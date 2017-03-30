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Донецкие холодильники теперь производят… в Китае

Четверг, 30 марта, 2017

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«На протяжении уже более 50-лет NORD® выпускался на мощностях Донецкого завода холодильников в Украине. За этот период холодильники ТМ NORD зарекомендовали себя, как качественные и экономичные, доступные и эргономичные, они до сих пор надежно служат в каждой семье. Со времени консервации завода в 2014 г., в течение последних 2-х лет мы проанализировали десятки ведущих мировых производственных площадок в поисках наилучшего высокотехнологичного производства холодильников. Стараясь сохранить и перенести накопленный опыт в конструкторских разработках, а также учитывая практику большинства европейских и мировых торговый марок (Siemens, Whirlpool, Samsung) было принято решение,  остановить свой выбор на китайской производственной площадке мирового лидера компании Midea.

Основанная в 1968 году, компания Midea является современной многопрофильной корпорацией, которая специализируется на производстве бытовой техники. Midea является одним из крупнейших производителей и экспортеров бытовой техники в Китае. Сегодня группа Midea насчитывает 130 тысяч сотрудников, среди которых квалифицированные инженеры, эксперты исследовательских институтов и лабораторий, специалисты иностранных производственных компаний. В 2013 году объем продаж компании Midea достиг 18,7 миллиардов долларов США, объем экспорта составил 7.2 миллиардов долларов США.

Новый ассортимент холодильников и морозильников ТМ NORD сможет полностью удовлетворить все запросы покупателей — оптимальные габариты с разным количеством отделений, системы замораживания Full No Frost и охлаждения капельного типа, цветовые решения, дополнительные полезные опции, к тому же они очень экономны в энергопотреблении», — сообщается на официальном сайте донецкого предприятия.



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