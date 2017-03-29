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В Минске сегодня пройдет заседание Трехсторонней контактной группы

Среда, 29 марта, 2017

В рамках заседания будет вновь поднят вопрос освобождения пленных.

Сегодня в Минске пройдет заседание Трехсторонней контактной группы, на котором приоритетными будут вопросы безопасности и гуманитарного характера.

Заседание пройдет во второй половине дня. Среди вопросов, стоящих на повестке дня, поиск новых механизмов отвода тяжелого вооружения и освобождение пленных.

На заседании будет обсуждаться безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, возможность их свободного передвижения вдоль всей линии фронта.

Кроме того, участники Трехсторонней контактной группы обговорят вопрос движения людей через контрольные пункты, а также открытие КПВВ «Золотой».

В рамках заседания сегодня в Минске украинская делегация поднимет вопрос о свободном доступе миссии Красного Креста к незаконно удерживаемым людям, а также для возможности поиска пропавших без вести людей.

Отдельной важной темой переговоров будет освобождение незаконно удерживаемых несовершеннолетних из донецких СИЗО.

Не обойдут вниманием и так называемую национализацию на территориях, подконтрольных самопровозглашенным республикам.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина".



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