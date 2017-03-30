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В Минске снова договорились о прекращении огня на Донбассе. На этот раз — с 1 апреля

Четверг, 30 марта, 2017

В столице Беларуси состоялось заседание трехсторонней контактной группы и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В ходе встречи подчеркивалось, что положение дел в регионе не способствует успеху минского процесса, а наоборот, напряженность между сторонами лишь усиливается.

Тем не менее, участники заседания, которое продолжалось около шести часов, договорились о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения. На этот раз начало очередного режима тишины запланировано на 1 апреля.

Кроме того, достигнуты договоренности о разведении сил, начиная с 6 апреля, в Станице Луганской.

Присутствующие выразили готовность и подчеркнули необходимость обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками.

Здесь речь шла об упрощении процедуры пересечения линии разграничения. Стороны пришли к единому мнению о существенном ускорении данной процедуры на КПВВ.

Помочь этому сможет увеличение численности персонала, продление времени работы контрольных пунктов въезда/выезда в утренние и вечерние часы, начиная с 1 апреля.

Следующее заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины запланировано на 12 апреля.



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