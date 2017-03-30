Фронтовая Горловка: где сегодня не будет воды?

В субботу, 4-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды.

В связи с ремонтными работами с 8.30 до 16час. без воды останутся абоненты нескольких улиц в ж/м Гольмовский: Новозаводская, Голованова, Ворошиловградская, Никитовское шоссе, Комсомольская, Гардина, Бабия, Сов.Армии, Федосеева, Фотиевой, Палладина, Оренского, Шакальского, Коммунистическая, Сродникова, Введенского, Антонова, пер.Школьный,

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.