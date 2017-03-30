Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Вода Донбасса».

Согласно предоставленной информации, 29-го марта около 19 час. в результате боевых действий была обесточена ДФС.

«Остановлена подача воды на города: Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую и близлежащие поселки», — подчеркнули на предприятии.

Как и воды и нет в Авдеевке электричества. На рассвете ремонтные бригады выдвинулись в «серую зону», чтобы найти место обрыва и оценить масштаб повреждений.

Кроме того, стало известно об обстреле насосной станции первого подъема Южнодонбаского водопровода, которая расположена в «серой» зоне — между селами Васильевка и Крутая Балка. Повреждения от осколков снарядов получили здания и ограждение, кроме того, этот объект был неоднократно обесточен. На территории насосной станции также были обнаружены три неразорвавшихся снаряда.