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Фронтовая Горловка: гремели окраины, пока в Минске договаривались о тишине

Четверг, 30 марта, 2017

В течение дня в окрестностях города было относительно тихо, а вот к вечеру ситуация вновь начала накаляться.

К 19 час. бои завязались на севере и юго-западе Горловки. Кроме стрелкового были слышны минометы. В это время местные жители сообщали о перепады напряжения.

После 20 час. тяжелым загремел северо-восток, несколько позднее здесь было зафиксировано возгорание.

К полуночи интенсивность боевых действий заметно спала и лишь в районе между Светлодарском и Дебальцево продолжала работать артиллерия.

Активизировались бои и в других «горячих» точках региона. Весь вечер слышали «бахи» жители Донецка. Под обстрел попал Петровский районе , где различной степени повреждения получили несколько домов. «Зацепило» и здание местной школы. Кроме того, осколочные ранения получила женщина 1928 г. р.

Продолжались также бои в направлении Марьинки и Трудовских, между Ясиноватой и Авдеевкой, в районе Еленовки и Докучаевска, на окраинах последнего поврежден дом и ЛЭП.

Напомним, вчера в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, на котором договорились об очередном прекращении огня и отводе тяжелого вооружения с 1 апреля.

 



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