Фронтовая Горловка: до полуночи не стихали бои

Пятница, 31 марта, 2017
Не стихают боевые действия в окрестностях города.
В первой половине дня жители близлежащих жилмассивов сообщали об активности со стороны Светлодарска, где гремело тяжелое. Уже после обеда на севере и юго-западе начали «работать» минометы. Разрывы были слышны во многих районах Горловки.
После наступления темноты по прежнему было неспокойно на севере и северо-востоке. Наиболее интенсивно стреляли в промежуток с 20 час. и до полуночи.
Локальные столкновения продолжались и на других участках линии разграничения — в районе донецкого аэропорта, Докучаевска, Авдеевки и Ясиноватой. В результате обстрела в последнем указанном населенном пункте погибли два человека. Также здесь повреждены около десяти домов, газопровод.