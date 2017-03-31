Фронтовая Горловка: до полуночи не стихали бои

Не стихают боевые действия в окрестностях города.

В первой половине дня жители близлежащих жилмассивов сообщали об активности со стороны Светлодарска, где гремело тяжелое. Уже после обеда на севере и юго-западе начали «работать» минометы. Разрывы были слышны во многих районах Горловки.

После наступления темноты по прежнему было неспокойно на севере и северо-востоке. Наиболее интенсивно стреляли в промежуток с 20 час. и до полуночи.

Локальные столкновения продолжались и на других участках линии разграничения — в районе донецкого аэропорта, Докучаевска, Авдеевки и Ясиноватой. В результате обстрела в последнем указанном населенном пункте погибли два человека. Также здесь повреждены около десяти домов, газопровод.