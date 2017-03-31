Авдеевка все еще без электроснабжения

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб. м. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от восьми генераторов ГСЧС», – говорится в сообщении.

В то же время председатель ДонОГА Павел Жебривский в Facebook рассказал, что в четверг специалистам не удалось восстановить электроснабжение Авдеевк и сегодня бригады попытаются осуществить ремонтные работы.

По его словам, после получения режима тишины, бригады электромонтажников прошли вдоль ЛЭП и не смогли установить места порыва. В нескольких местах обнаружено только так называемое распушивание кабеля».

«Теплом город обеспечивает Авдеевский коксохим. Жизненно важные объекты города подключены к автономному электроснабжению. Вода до второго этажа поступает самотеком. Если будет задержка с поставками электроэнергии, то подключат генератор, чтобы можно было качнуть воду и поставить людям воду раз в сутки», — сообщил он.