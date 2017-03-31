В Украине 60% населения живет за чертой бедности — ООН

Об этом на пресс-конференции сообщил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер, передает УНН.

«Что касается Украины, мы говорим о 1,7 млн. внутренне перемещенных лиц, 2,8 млн. людей с инвалидностью и о том, что 60% населения находятся за чертой бедности», — сказал он.

Представляя отчет ПРООН по человеческому развитию, он отметил, что «в этом отчете есть полезная информация, которая может быть использована для Украины, учитывая ее специфический контекст».

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