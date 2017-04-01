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Фронтовая Горловка: в полночь наступила тишина

Суббота, 1 апреля, 2017

День накануне первоапрельского перемирия в окрестностях города прошел относительно спокойно.

Первые сообщения о боевых действиях появились ближе к 15 час. — одиночный «бах» прогремел на западе Горловки.

Затем стрелять начали после 18 час., причем в том же направлении (Новгородское). К 20 час. разгорелись бои на юго-западе, где раскатисто гремело тяжелое. Чуть позже заработали пулеметы на севере, северо-западе.

В этой стороне, а также на западе из зенитных установок долгое время стреляли по беспилотникам. В оставшееся до полуночи время кроме юго-запада активно шумел Светлодарский плацдарм.

Также стало известно, что в результате боевых действий накануне был поврежден частный дом в Зайцево. Пострадавших, к счастью,  нет.

Продолжались в течение пятницы бои севернее и восточнее Мариуполя, южнее и западнее Донецка.

В ночь на 1 апреля начал действовать «режим тишины». Напомним, о нем договорились на переговорах контактной группы в Минске, которые состоялись 29 марта. Впрочем, в «ДНР» уже обвинили ВСУ в невыполнении обязательств по соблюдению режима прекращения огня, заявив о семи обстрелах этой ночью.



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