Об этом говорится в сообщении общественной организации Донбасс SOS.

«Последние два дня на КПВВ не пропускают людей, проезжающих через линию разграничения на автотранспорте, владельцами которого они не являются.При этом в техпаспорте водитель автотранспорта вписан как лицо, которое имеет право им управлять, либо у водителя есть доверенность без права распоряжения этим автомобилем.

Это нарушение пункта 5.11 Временного порядка, в котором сказано:

«Перемещение на /с временно неконтролируемых территорий транспортных средств разрешается при наличии у лиц, сопровождающих транспортное средство, технического паспорта и документа, подтверждающего право собственности или доверенность от владельца транспортного средства, заверенная нотариально.”

В личной беседе сотрудники Госпогранслужбы признали, что были введены новые ограничения. Это связано с активизацией борьбы с угоном автомобилей», — сообщили активисты на своей странице в Facebook.

По их словам, они уже готовят проект изменений к п. 5.11, чтобы урегулировать этот вопрос и пересечение линии разграничения личным грузовым транспортом (без груза) и пр. Пока же в сообществе рекомендуют водителям воздержаться от поездки.

Проект изменений, который хотят предложить в Донбасс SOS, касается:

- разрешения на перемещение транспортных средств без требования о предъявлении документа, подтверждающего право собственности или доверенности от владельца транспортного средства, заверенной нотариально, в случае, когда в техническом паспорте указано, что лицо, сопровождающее транспортное средство определено в техническом паспорте, как лицо, имеющее право управлять этим транспортным средством;

- перемещения с временно неконтролируемых территорий всех категорий транспорта;

- перемещения транспортных средств с временно неконтролируемых территорий с целью восстановления утраченного технического паспорта.