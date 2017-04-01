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Организаторы «Евровидения» пригрозили отстранить Украину от будущих конкурсов

Суббота, 1 апреля, 2017

Официальное письмо было направлено Кабмину на прошлой неделе.

Европейский вещательный союз (EBU) 23 марта направил Кабинету министров Украины письмо, в котором предупреждает: Украину могут исключить из будущих конкурсов «Евровидения», если власти не разрешат въехать в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой.

Письмо, подписанное главой EBU Ингрид Дельтенре, обнародовано на сайте Oikotimes, который посвящен «Евровидению». Его достоверность подтвердили «Немецкой волне» в EBU.

«Ни одна из стран-хозяев ранее не препятствовала выступлению какого-либо артиста на «Евровидении», и EBU не желал бы в 2017 году создавать прецедент. Мы рассматриваем исключение российской певицы из конкурса как неприемлемый шаг», — говорится в письме. В качестве возможных последствий Украина может быть исключена из будущих конкурсов, сообщила Дельтенре.

Согласно тексту документа, несколько стран уже обратились в EBU с критикой украинского решения и заявили, что обдумывают возможность покинуть конкурс. «У нас нет никакой информации о том, что Юлия Самойлова может представлять угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в письме.

Напомним, Украина запретила въезд российской конкурсантке Юлии Самойловой, потому что она незаконно пересекла границу для выступления в 2015 году в Крыму. Она должна была представлять Россию с песней Flame Is Burning.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал позицию Украины относительно участия российской певицы Юлии Самойловой в «Евровидении» в Киеве. 

«Никакие уступки, формальные или неформальные, не обсуждаются. Мы говорим о выполнении закона. Если закон нарушен, то мы не можем говорить о каких-либо шагах», — сказал он.

«Евровидение» состоится 9-13 мая в Киеве.

Левый берег



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