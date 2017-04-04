Неконтролируемый выход метана на поверхность угрожает жизням жителей Донбасса

Остановка шахт, которые остались на неконтролируемой территории может вызвать опасные экологические последствия. Такое мнение в интервью «Интерфакс-Украина» высказал генеральный директор ДТЭК Рината Ахметова Максим Тимченко.



«Последствия могут быть катастрофическими. Это один из базовых принципов – шахта не может быть закрыта просто так. Шахты, которые не добывают уголь по 10-15 лет, все равно работают в процессе откачивания воды и дегазации. 100-200 человек обязаны круглосуточно поддерживать безопасность на таких предприятиях», — пояснил Тимченко.

В качестве примера он привел шахту «Комсомолец Донбасса», которая находится в Донецкой области. К ней примыкают еще пять ликвидированных шахт.

«От них, по подземным трещинам, которые с каждым годом увеличиваются, подземные воды поступают к работающей шахте. И если в 2014-м году объем откаченной воды составлял порядка 5 млн. куб. м, то в 2016-м ее количество уже до 12 млн. куб. м. По объему это можно сравнить с огромным глубоким озером. В случае его выхода на поверхность, будет затоплено порядка 200-300 га земельных участков. Шахтные воды не отличаются кристальной чистотой, поэтому помимо подтопления, есть перспектива загрязнения питьевой воды и ухудшения эпидемиологической обстановки», — обрисовал перспективы Тимченко.

Также он сообщил, что в Луганской области на каждом из двух угледобывающих предприятий за год откачивается еще больше – почти по 30 млн. куб. м воды.

Тимченко считает, что поднявшая на поверхность вода может уничтожить все близлежащие населенные пункты.

По его словам, помимо этого, в обеих областях существует реальная угроза неконтролируемого выхода метана.

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