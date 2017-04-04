 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Неконтролируемый выход метана на поверхность угрожает жизням жителей Донбасса

Вторник, 4 апреля, 2017

Остановка шахт, которые остались на неконтролируемой территории может вызвать опасные экологические последствия. Такое мнение в интервью «Интерфакс-Украина» высказал генеральный директор ДТЭК Рината Ахметова Максим Тимченко.


«Последствия могут быть катастрофическими. Это один из базовых принципов – шахта не может быть закрыта просто так. Шахты, которые не добывают уголь по 10-15 лет, все равно работают в процессе откачивания воды и дегазации. 100-200 человек обязаны круглосуточно поддерживать безопасность на таких предприятиях», — пояснил Тимченко.

В качестве примера он привел шахту «Комсомолец Донбасса», которая находится в Донецкой области. К ней примыкают еще пять ликвидированных шахт.

«От них, по подземным трещинам, которые с каждым годом увеличиваются, подземные воды поступают к работающей шахте. И если в 2014-м году объем откаченной воды составлял порядка 5 млн. куб. м, то в 2016-м ее количество уже до 12 млн. куб. м. По объему это можно сравнить с огромным глубоким озером. В случае его выхода на поверхность, будет затоплено порядка 200-300 га земельных участков. Шахтные воды не отличаются кристальной чистотой, поэтому помимо подтопления, есть перспектива загрязнения питьевой воды и ухудшения эпидемиологической обстановки», — обрисовал перспективы Тимченко.

Также он сообщил, что в Луганской области на каждом из двух угледобывающих предприятий за год откачивается еще больше – почти по 30 млн. куб. м воды.

Тимченко считает, что поднявшая на поверхность вода может уничтожить все близлежащие населенные пункты.

По его словам, помимо этого, в обеих областях существует реальная угроза неконтролируемого выхода метана.

Новости Донбасса



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования