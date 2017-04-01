Белый уголь от «Стиролбиофарма»

Несмотря на то, что Горловка остается в эпицентре боевых действий, фармацевтическое предприятие «Стиролбиофарм» начало производство белого угля.

«Фармацевтическое предприятие «Стиролбиофарм» представило в аптеках разработанный и произведенный препарат «Белый уголь Донбасса». Это сорбционное средство для лечения желудочных расстройств и отравлений», — говорится в сообщении.

Согласно информации, препарат представлен в двух вариантах упаковки: по 12 таблеток в блистере в пачке и по 30 без нее.

Медикаменты уже поступили в аптеки, расположенные на территории «ДНР».