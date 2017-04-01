С 1 апреля для украинских военных в зоне АТО повышен размер надбавки

Президент Украины поручил с 1 апреля 2017 года повысить размер надбавки для военных за выполнение боевых задач непосредственно на линии соприкосновения в зоне АТО на 1500 грн., сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко отметил, что принял такое решение после консультаций с министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко.

«Увеличиваем еще на 1500 грн. И в целом, дополнительно к заработной плате, денежное обеспечение будет составлять 7500 грн.», – сказал он. Речь идет о бойцах, которые выполняют боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения.

Президент добавил, что для выполняющих боевые задачи на второй линии надбавку увеличат на 1100 грн. Таким образом, для них общий объем доплаты будет составлять 3500 грн. Он отметил, что речь идет о дополнительной надбавке к основной заработной плате.

Порошенко сообщил также о новой инициативе относительно обеспечения военных жильем.

«Мы приняли решение начать новую практику обеспечения выпускников Национального университета обороны Украины, направляемых для прохождения военной службы в войска, служебным жильем. И уже в этом году около 20% выпускников и, в первую очередь, тех, кто направляется для выполнения боевых задач, получат ордера на квартиры», – заявил он.

По словам президента, он поручил Полтораку за 3–4 года довести показатели по обеспечению жильем этой категории военных до 100%.

Гордон