Фронтовая Горловка: раскрыто убийство двухлетней давности

На днях удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства в январе 2015-го года.



При проверке подтвердилась информация, что к убийству причастен уроженец Енакиево, который около двух лет проживает в Горловке. Подозреваемый сознался в содеянном и дал признательные показания.

По совам злоумышленника, в ходе распития спиртного между ним и его приятелем возник конфликт, в результате которого он нанес один удар ножом потерпевшему, что и стало причиной смерти. Затем мужчина перетащил тело убитого в подвал дома, где его и обнаружили…

По схожему сценарию в конце марта произошли еще два преступления в Калининском районе. В обоих случаях виной кровавых разборок, приведших к смерти оппонента, становились совместные пьянки убийцы и жертвы.