СМИ: Ахметов вернет государству часть акций «Укртелекома»

Часть акций крупнейшего в Украине оператора фиксированной связи и интернета «Укртелеком» может вернуться в собственность государства. Фонд государственного имущества начал подготовку принудительного расторжения договора о приватизации «Укртелекома».



Дочерняя компания СКМ и владелец почти 93% акций «Укртелекома» ЕСУ готова сделать государство миноритарием в обмен на лояльность в погашении долгов перед госбанками, пишет LIGA.net.

В Фонде госимущества рассказали, что по результатам проведенной в феврале проверки выполнения покупателем договора о приватизации от 2011 года было установлено, что ЕСУ не выполняет часть взятых на себя обязательств. В частности, речь идет о необходимости внесения инвестиций в денежной форме и создании и передачи в госсобственность системы правительственной связи и ведомственных сетей специальной связи.

По словам источников издания, государство пытается заключить с ЕСУ сделку на как можно более выгодных условиях. Это также подтверждают заявления главы фонда Игоря Билоуса.

«Мы наверняка получим судебный процесс на крупную сумму, которую не сможем выплатить. Кому мы продадим его потом за 11 млрд грн? Нужен компромисс», — заявлял он.

Собеседники отмечают, что компромисс будет заключаться в том, что государство в лице госбанков получит в «Укртелекоме» неконтрольный пакет акций (около 40%) в обмен на реструктуризацию долгов и продления еще на несколько лет сроков их выплаты. Ожидается, что в апреле в «Укртелекоме» пройдут сборы, на которых в наблюдательный совет, скорее всего, будут введены новые члены от государства.

Новости Донбасса