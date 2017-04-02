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Безработные будут получать на 120 грн. больше

Воскресенье, 2 апреля, 2017

С 1 апреля в Украине увеличен размер минимального пособия по безработице.

Об этом информируют в Государственной службе занятости.

Начиная с 1 апреля 2017 года минимальный размер пособия по безработице будет повышен на 120 гривен и вырастет до 1280 гривен.

Как отмечают в ведомстве, это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение предыдущих 12 месяцев, перед регистрацией в центре занятости, составлял не менее шести месяцев.

Однако общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней в течение двух лет. А для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность такой помощи не может превышать 720 календарных дней.

В то же время максимальный размер пособия по безработице не должен быть больше четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который сейчас составляет 6400 гривен.

Телеканал новостей «24»



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