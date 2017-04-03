Минэнерго повысило стоимость угля госшахт

С 1 апреля стоимость 1 тонны готовой товарной угольной продукции установлена на уровне 2000 грн с учетом базовых показателей качества.

Об этом говорится в сообщении Минэнергоугля.

По его словам, расходы государственного бюджета на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции покрывают расходы угледобывающих предприятий.

«При таких условиях необходимо установить цену на угольную продукцию, которая позволит частично сбалансировать финансовое состояние предприятий угольной отрасли, обеспечит возможности для выплаты заработной платы горнякам и создаст условия для устойчивого функционирования ТЭК», — говорится в сообщении.

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