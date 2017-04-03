Список бесплатных лекарств и где их получить

B Украине начинает работу программа «Доступные лекарства». Она позволит получить бесплатные препараты.

Что это такое?

Программа «Доступные лекарства» даст возможность полностью или частично возмещать стоимость лекарственных препаратов. Получить лекарства смогут украинцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и сахарным диабетом. На эти цели из бюджета, в этом году, выделили 500 млн. грн.

Как получить лекарства?

Для того, чтобы получить лекарства по программе, граждане с вышеперечисленными болезнями должны обратиться к своему лечащему врачу и получить от него рецепт утвержденного образца.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что только при наличии рецепта люди смогут получить лекарства.

Стоит отметить, что врач должен будет указать не название препарата, а международное название действующего вещества.

В каких аптеках можно получить лекарства?

Принимать участие в программе аптеки будут добровольно. На их входной двери будет написано Доступные лекарства. Клиенту будут предоставлять самое дешевое лекарство с выписанным действующим веществом. Если больному захочется взять более дорогой препарат, придется доплатить разницу между компенсацией и ценой на лекарство.

Если лекарства в аптеке не окажется, можно будет пойти в другую аптеку, которая принимает участие в программе. Возмещение на все препараты устанавливается на уровне средних цен в пяти соседних странах: Польше, Словакии, Чехии, Латвии и Венгрии. Если цены на них будут ниже среднего, значит, они могут участвовать в программе.

За какие лекарства заплатит государство?

Незадолго до начала программы на сайте Министерства здравоохранения Украины появилась информация о бесплатных препаратах.

Для сердечников:

Амиодарон (Amiodarone)

Амлодипин (Amlodipine)

Атенолол (Atenolol)

Верапамил (Verapamil)

Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)

Спиронолактон (Spironolactone)

Фуросемид (Furosemide)

Дигоксин (Digoxin)

Эналаприл (Enalapril)

Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)

Карведилол (Carvedilol)

Клопидогрель (Clopidogrel)

Метопролол (Metoprolol)

Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)

Симвастатин (Simvastatin)

Бисопролол (Bisoprolol)

Для больных бронхиальной астмой:

Беклометазон (Beclometasone)

Будесонид (Budesonide)

Сальбутамол (Salbutamol)

Для больных сахарным диабетом второго типа:

Метформин (Metformin)

Гликлазид (Gliclazide)

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