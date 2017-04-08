Украинцы задолжали за коммуналку почти миллиард долларов

Украинцы по состоянию на февраль текущего года задолжали за коммунальные услуги 26,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Госстат.

При этом месячный рост задолженности по сравнению с январем составил 3,1 процента — 786,3 миллиона гривен.

Больше всего долг украинцев вырос за отопление — на 706,2 миллионов гривен до 11,8 миллиарда гривен. За газ задолженность увеличилась на 96,6 миллиона гривен, превысив 10 миллиардов гривен.

Больше всех не платят за коммуналку в Киеве (2 688,554 млн гривен), Днепропетровской (1 941,661 млн гривен) и Харьковской (1 872,666 млн гривен) областях; за газоснабжение — в Днепропетровской (1 565,438 млн гривен), Харьковской (1 542,465 млн гривен) и Одесской (1 476,060 млн гривен) областях.

В то же время наибольшая задолженность по квартирной плате в феврале зафиксирована в Днепропетровской (547,384 млн гривен), Донецкой (271,445 млн гривен) областях и в Киеве (447,235 млн гривен).

Слово и Дело