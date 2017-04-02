Фронтовая Горловка: вечером горожане слушали «перемирие»

Несмотря на договоренность о новом режиме тишины, в окрестностях Горловки продолжаются боевые действия.

Стоит отметить, что в течение дня, да и вечером, в целом было тихо, но иногда стрелковое или редкие «бахи» все же доносились до города. Так, после обеда местные жители сообщили о нескольких разрывах на западе. После 17 час. горловчане рассказали о том, что периодически шумит север и северо-восток. Около 20 час. в направлении Зайцево раздавались перестрелки, иногда работали минометы и АГС.

Кроме того, в субботу долгое время горели поля на юге/юго-западе, в близлежащих жилмассивах ощущался запах гари. Вечером в это стороне даже было видно зарево. О пожарах за городской чертой сообщали и жители Донецка, а поздним вечером — о неинтенсивных боевых действиях. Изредка стреляли и под Мариуполем.

Также стало известно, что на окраинах Марьинки на растяжке подорвался 55-летний местный житель. С осколочными ранениями ног, живота и лица он был госпитализирован. Под обстрел попала Красногоровка, где повреждены, как минимум, семь домов.