В Харькове презентовали книгу успешных историй переселенцев

В книге «Декалог примирення» — 10 успешных историй переселенцев, переехавших в Запорожье, Луцк, Харьков, Киев и Львовскую область.

Три года назад Светлана Кобозева вместе с мужем и сыновьями переехала из Алчевска в Харьков.

«Думали, что немного погостим у друга и вернемся. Но вернуться не получилось — я еще ни разу не ездила домой», — рассказала она.

Светлана Кобозева стала участницей проекта Программы развития ООН. Составила бизнес-план и выиграла оборудование для открытия своего дела по реставрации мебели и созданию элементов интерьера. Как волонтер Светлана помогала с дизайном бизнес-пространства для переселенцев IDP Business Space, который год назад открыл благотворительный фонд «Каритас Харьков». Теперь она работает в IDP Business Space PR-менеджером.

«Мне нравится, что сейчас моя работа связана с такими же людьми, как я, которые переехали, к чему-то стремятся, — рассказала переселенка. — Я думаю, что если бы не было несчастья, я бы продолжала быть домохозяйкой, давать, возможно, уроки английского».

«Наши координаторы в каждой области предлагали истории, мы их проговаривали, самые интересные, впечатляющие и вдохновляющие наша команда отобрала», — рассказала руководитель проекта «Декалог примирення» Нина Хома.

История Светланы — одна из десяти в книге «Декалог примирення». Над изданием работал Центр правовых и социальных исследований «СІМ» и региональные координаторы во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Так, в книгу вошли истории поэтессы и дизайнера из Луганска, иллюзиониста из Горловки и общественницы из Донецка.