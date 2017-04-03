 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: на севере снова гремело «перемирие»

Понедельник, 3 апреля, 2017

В воскресенье в течение дня было тихо, лишь вечером боевые действия в окрестностях города возобновились, несмотря на договоренности о режиме тишины.

После наступления темноты на севере была слышна «работа» з/у. По всей видимости, стреляли по беспилотнику. Около 22 час. местные жители сообщили об обстреле района Зайцево.

Вечером неспокойно также было на участках от Авдеевки до Ясиноватой, от Докучаевска до Новотроицкого, за западе от Донецка, на востоке и северо-востоке от Мариуполя.

Стоит отметить, что с самого начала очередного режима тишины стороны обвиняют друг друга в его срыве, при этом отмечая, что ответный огонь не ведут.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования