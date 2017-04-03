Фронтовая Горловка: на севере снова гремело «перемирие»

В воскресенье в течение дня было тихо, лишь вечером боевые действия в окрестностях города возобновились, несмотря на договоренности о режиме тишины.

После наступления темноты на севере была слышна «работа» з/у. По всей видимости, стреляли по беспилотнику. Около 22 час. местные жители сообщили об обстреле района Зайцево.

Вечером неспокойно также было на участках от Авдеевки до Ясиноватой, от Докучаевска до Новотроицкого, за западе от Донецка, на востоке и северо-востоке от Мариуполя.

Стоит отметить, что с самого начала очередного режима тишины стороны обвиняют друг друга в его срыве, при этом отмечая, что ответный огонь не ведут.