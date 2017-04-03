«Шахтер» и «Динамо» добыли волевые победы

В Премьер-лиге состоялись матчи 23-го тура.

В Харькове первой забила «Заря» (Бонавентуре), но «Шахтеру» удалось сначала быстро отыграться (Бланко Лещук), а после перерыва и выйти вперед (Тайсон). В конце встречи горняки остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Ракицкий, но отыграться луганчане уже не успели.

«Динамо» на выезде также пропустило еще в первом тайме,но после перерыва забило в ворота «Александрии» четыре мяча (Беседин, Гармаш, «дубль» на счету Ярмоленко).

Результаты остальных матчей: «Днепр» — «Звезда» — 1:0, «Ворскла» — «Волынь» — 2:0, «Черноморец» — «Олимпик» — 0:0.

Во Львове «Карпатам» победу над «Сталью» со счетом 2:0 принес «дубль» Александра Гладкого.