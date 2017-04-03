На КПВВ в Майорске у мужчины обнаружили наркотики с… перцем

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда-выезда пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у пересекавшего линию разграничения гражданина наркотическое «зелье».

Как говорится в сообщении ГПСУ, во время оформления на мужчину, который в пешем порядке направлялся в сторону Горловки, сработала служебная собака. Пограничники проверили его и в ходе досмотра выявили под одеждой сверток с 7 граммами вещества, похожего на марихуану.

Выяснилось, что мужчина готовился к поездке в «ДНР» заранее — снаружи пакет был обильно посыпан перцем, чтобы служебные собаки не учуяли наркотик.

Нарушитель вместе с запрещенным веществом передан сотрудникам Нацполиции.

Стоит отметить, что накануне на этом же КПВВ пресечены еще два случая попытки провоза наркотических веществ.