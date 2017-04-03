Фронтовая Горловка: город рисковых людей

Торговые точки начали торговать вином из России и Италии, причем второе дешевле первого практически в два раза, написал на своей странице в Facebook блоггер Никита Синицин.

В горловских магазинах появилось кубанское вино по 300 рублей за бутылку, а также итальянское вино по 164 рубля за бутылку.

Также на улицах, по словам блоггера, можно частенько встретить соседствующие рядом бутылки пива и пузырьки из-под медицинского спирта – ингредиенты коктейля «земля-воздух».

«Рисковые люди живут в Горловке», — подвел итог Синицин.