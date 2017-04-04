Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Во вторник, 4-го апреля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся абоненты в ж/м Румянцевский: ул.Швыдкого, Калашникова, Черникова, Старицкого, Медицинская, Жарова, Борисоглебская, Ртутная.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, с 7.30 до 16.30 планируется временное отключение электроэнергии в ж/м Кондратьевский. Также света с 9 до 15 час. не будет в некоторых домах на ул.Кирова (12, 12а, 14, 14а, 16, 18).