 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: еще один не тихий день «режима тишины»

Вторник, 4 апреля, 2017

В окрестностях города, несмотря на объявленное перемирие, продолжаются боевые действия.

Днем бои были зафиксированы на юго-западном и северном направлениях. Местные жители сообщали о стрельбе и вечером.

После 20 час. горловчане рассказали о громкой стрельбе из зенитных установок. Спустя час они слышали выстрелы или разрывы на северных и западных окраинах.

Ближе к полуночи и некоторое время после, шумела сторона от Майорска и до Новгородского.

Серьезное обострение зафиксировано под Донецком, где в течение понедельника горожане слышали «бахи». Продолжались бои на участке Авдеевка/Ясиноватая, а также между Докучаевском и Новотроицким. Активно боевые действия велись на Мариупольском направлении.

В Марьинке подросток 2002 г.р. получил осколочные ранения, находясь на улице во время обстрела.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования