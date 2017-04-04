Фронтовая Горловка: еще один не тихий день «режима тишины»

В окрестностях города, несмотря на объявленное перемирие, продолжаются боевые действия.

Днем бои были зафиксированы на юго-западном и северном направлениях. Местные жители сообщали о стрельбе и вечером.

После 20 час. горловчане рассказали о громкой стрельбе из зенитных установок. Спустя час они слышали выстрелы или разрывы на северных и западных окраинах.

Ближе к полуночи и некоторое время после, шумела сторона от Майорска и до Новгородского.

Серьезное обострение зафиксировано под Донецком, где в течение понедельника горожане слышали «бахи». Продолжались бои на участке Авдеевка/Ясиноватая, а также между Докучаевском и Новотроицким. Активно боевые действия велись на Мариупольском направлении.

В Марьинке подросток 2002 г.р. получил осколочные ранения, находясь на улице во время обстрела.