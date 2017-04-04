Фронтовая Горловка: глав районов поменяли местами

В рядах местной власти произошла ротация.

Теперь глава администрации Центрально-Городского района Алексей Ивахненко возглавил Никитовской район, а Адия Кудрякова переведена на его место.

«Решение о переводе Адии Абдрашитовны на пост главы Центрально-Городского района было принято в связи с частыми обстрелами Никитовского района со стороны ВСУ. Руководствуясь тем фактом, что район расположен в непосредственной близости к линии фронта, было принято решение, чтобы район возглавлял мужчина», — объяснил такое решение и.о. главы горадминистрации Иван Приходько.