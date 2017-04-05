Фронтовая Горловка: блоггер рассказал о продуктах в «гуманитарке» с заканчивающимся сроком годности

Как написал в Facebook Никита Синицин, на прошлой неделе в Горловке начали выдачу гуманитарной помощи от самопровозглашенной республике.

По его словам, она на 90% состоит из «национализированных» продуктов гуманитарного фонда «Поможем», которые дополняются российскими — банкой тушенки и бутылкой подсолнечного масла.

«Подсолнечное масло, раздаваемое в пайке, выпущено в апреле 2016-го года и при открытии отчетливо пахнет старостью – как никак ему 12 месяцев при сроке годности в 14 месяцев. Тушенка и вовсе выпущена в августе 2013-го года, правда, при 5-летнем сроке годности еще вполне съедобна», — сообщил Синицин.