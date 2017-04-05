В Донецке юные театралы из Горловки стали лучшими в фестивале

В Донецке прошел открытый детский театральный фестиваль «Вдохновение».

Конкурс проходил с начала года, сначала в нем приняли участие 17 коллективов из разных городов региона. Умения молодых талантов оценивались по видезаписям. Затем в финал, который прошел в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре вышли семь команд.

В итоге Гран-при «Вдохновения» удостоена народная театральная студия «Карусель» из Горловки за спектакль «Чемоданное настроение». Эта же постановка была отмечена жюри в номинации «Лучшая женская роль».