Фронтовая Горловка: где сегодня не будет воды?

В среду, 5-го апреля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды.

В связи с ремонтными работами с 9 до 15 час. без воды останутся абоненты в ж/м Румянцевский: ул.Жарова, Борисоглебская, Ртутная.

C 9 до 16 час. не будет воды в пос. Гольмовский: ул.Комсомольская, Гардина, Ворошиловградская, Голованова, Селидовская, Бабия, Советской Армии, Федосеева, Фотиевой, Аренского, Антонова, Шакальского, Кальмиусская, Введенского, Сродникова, переулке Школьный, Никитовское шоссе.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.