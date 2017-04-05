Skoda может построить в Украине новый завод

Skoda рассматривает возможность постройки нового автозавода в Украине. Об этом было заявлено по результатам встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой правления Skoda Бернхардом Майером.

По словам Бернхарда Майера, Украина – одна из потенциальным площадок для создания производственных мощностей Skoda. Окончательное решение по поводу постройки нового сборочного предприятия будет принято в течение ближайших трех месяцев.

Владимир Гройсман завил, что украинское правительство заинтересовано в расширении сотрудничества с Skoda и пообещал оказать поддержку, необходимую для реализации проекта. Кабмин может посодействовать в обустройстве производственной территории и обучении персонала, а также ввести льготы в сфере местных налогов.

Автоцентр