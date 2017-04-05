Фронтовая Горловка: на аварийном коллекторе ведутся работы

20-го марта в ж/м Солнечный на пересечении ул.Пересыпкина и Шепелева произошло обрушение сборного канализационного коллектора диаметром 500 мм.

Обвал грунта на трассе коллектора произошел на зеленой полосе в районе автомобильной дороги. На данный момент ремонтные бригады ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» продолжают устранять засор коллектора.

На определенных участках приходится проводить земляные работы вручную, так как привлечение техники недопустимо из-за наличия подземных коммуникаций. Здесь также проложены высоковольтные кабельные линии, газопровод и линии связи.

Стоит отметить, что железобетонная линия Д = 500 мм введена в эксплуатацию в 1966 году и глубина заложения ее составляет 7 метров.